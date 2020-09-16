Черкесск, , 15:34 — REGNUM В финал кадрового конкурса управленческих кадров, который проводился по инициативе главы Карачаево-Черкесии, прошли 39 человек. Эти участники стали лучшими по итогам полуфинала, который состоялся в период с 10 по 13 сентября, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

За победу в конкурсе боролись более 100 человек. Среди них жители не только Карачаево-Черкесии, но и других субъектов РФ, из числа представителей органов власти, бизнес-сообщества, активной молодежи.

«Это все яркие, амбициозные, грамотные и талантливые люди, мотивированные на достижение высоких результатов во всем», — отметил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Он поздравил финалистов и высказал уверенность, что они смогут направить «свой интеллектуальный и творческий ресурс во благо республики».