Кано, Нигерия, , 15:45 — REGNUM В Детском фонде ООН ЮНИСЕФ «выразили глубокую озабоченность» по поводу тюремного заключения и жестокого обращения с 13-летним мальчиком, осужденным за богохульство. Об этом сообщает BBC Africa.

В августе шариатский суд северного штата Кано приговорил подростка к 10 годам тюрьмы с принудительными работами.

Приговор «неверен…, а также отрицает все основополагающие принципы прав ребенка и правосудия в отношении детей, которые Нигерия и, следовательно, штат Кано, обязана соблюдать», — сказал Питер Хокинс, представитель ЮНИСЕФ в Нигерии.

По его словам, приговор противоречит Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, которую Нигерия ратифицирована в 1991 году.

В заявлении представитель ЮНИСЕФ призвал федеральные власти и власти штатов Нигерии в срочном порядке рассмотреть этот случай и отменить приговор.

Напомним, что несколько штатов на севере Нигерии ввели шариатские суды после того, как страна вернулась к гражданскому правлению в 1999 году.

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