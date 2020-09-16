Москва, , 15:43 — REGNUM Сентябрьские выборы 2020 года прошли в соответствии с законом, их итог полностью отразил волю избирателей. Об этом заявила 16 сентября председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании госоргана.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Вместе с тем она сообщила о случаях, когда итоги голосования были полностью отменены. Это произошло на четырех избирательных участках: № 2059 в Краснодарском крае, №№ 2331 и 2332 в Липецкой области и № 289 в Ростовской области.

Ещё на 40 участках в 21 российском регионе бюллетени признаны недействительными.

Читайте также: Памфилова назвала выборы 2020 года лучшей кампанией последних лет

А также: Памфилова заявила о беспрецедентном хамстве ряда наблюдателей