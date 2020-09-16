Москва, , 15:22 — REGNUM Среди стран мира наиболее близкие друзья России — это Белоруссия (58%), Китай (40%) и Казахстан (35%). Таковы данные опроса «Левада-центра».

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Также в десятку стран — союзников России вошли Армения (17%), Азербайджан (13%), Индия (13%), Сирия (12%), Венесуэла (11%), Германия (10%) и Киргизия (9%).

Возглавляют перечень государств, наиболее враждебно настроенных по отношению к России, США (60%), Украина (35%) и Великобритания (29%). Также среди главных врагов граждане РФ назвали Латвию (26%), Литву (42%) и Польшу (26%).

Опрос проведен 20−26 августа 2020 года на дому. Опрошен 1601 человек старше в 50 субъектах РФ. Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 23% жителей России считают, что «наша страна окружена врагами со всех сторон», 21% называют самыми опасными врагами России «скрытых, внутренних».

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