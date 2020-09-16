Тбилиси, , 15:40 — REGNUM В Грузии мало тяжелых случаев заболевания COVID-19, так как благодаря массовому тестированию носителей коронавируса удается выявить на ранней стадии. Об этом, как сообщает «Общественное телевидение», 16 сентября на брифинге сказал глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

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«Можно сказать, что мы почти не упускаем инфекцию на раннем этапе, поэтому это одна из причин, почему у нас в основном легкие случаи», — сказал Гамкрелидзе.

Он сообщил, что в Грузии с начала года было сделано 508 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус, что соответствует почти 137 тысячам тестов на миллион жителей страны, а за сутки проводилось до 11 тысяч тестирований.

Напомним, в Грузии за время пандемии выявили 2758 носителей коронавируса. Из них 1412 победили инфекцию. Умерли 19 пациентов с COVID-19.

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