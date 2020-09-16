Челябинск, 16 сентября 2020, 15:19 — REGNUM При погибшем в СИЗО националисте Максиме Марцинкевиче была найдена предсмертная записка. В ней он якобы просил передать его гражданской супруге книгу, письмо и ежедневник, а также «извинился» перед руководством изолятора за доставленные неудобства.
«Все остальные вещи — утилизировать.
Как сообщало ИА REGNUM, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска. Там он дожидался пересылки. По предварительным широко распространённым в СМИ сведениям, заключённый покончил с собой. Вместе с тем его адвокат не верит в суицид и не исключает, что речь идёт об убийстве.
Отметим, что в 2014 году Тесак предупреждал, что не собирается сводить счёты с жизнью. Также добавим, что до освобождения из колонии у него оставалось несколько месяцев. Он должен был выйти в мае 2021 года.
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