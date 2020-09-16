Нальчик, , 15:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарии привлекли аэростат к профилактике и пресечению дорожно-транспортных происшествий. На беспилотнике установлен комплекс видеонаблюдения «Око», с помощью которого отслеживается ситуация на дорогах республики, сообщили 16 сентября в пресс-службе МВД по региону.

С высоты птичьего полета в радиусе до двух километров возможно фиксировать, в частности, нарушение водителями ПДД, связанные с выездом на встречную полосу движения. Информация с комплекса «Око» тут же поступает нарядам ДПС, которые предъявляют водителям видеозапись с кадрами допущенного нарушения.

Мероприятия с помощью аэростата будут проводиться на регулярной основе совместно сотрудниками ГИБДД и Росгвардии.