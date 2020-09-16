Казань, , 16:04 — REGNUM Два новых летальных исхода от коронавирусной инфекции подтвердили в Татарии. Жертвами COVID-19 стали еще две женщины, сообщает 16 сентября республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Первая погибшая — 65-летняя жительница Казани. Ее с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией госпитализировали в республиканскую клиническую инфекционную больницу. Состояние заболевшей ухудшалось из-за обострившихся хронических заболеваний. Причина смерти женщины установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Вторая скончавшаяся — 57-летняя женщина. Она была доставлена в городскую клиническую больницу №7 в Казани с внебольничной двусторонней пневмонией. Пациентка также имела хронические заболевания, осложнявшие лечение. Наличие коронавируса подтверждено в результате лабораторных исследований.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в Татарии скончались 70 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 16 сентября заражены коронавирусом 6,9 тыс. жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 20 пациентов. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5702 человека, за сутки — 40 пациентов.

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