Киев, , 15:16 — REGNUM В Киеве на здании Национального союза журналиста Украины (НСЖУ) открыли мемориальную доску в честь журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом написал глава НСЖУ Сергей Томиленко 16 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что в 2000-м году Гонгадзе основал популярное электронное интернет-издание «Украинская правда».

«Мы с грустью констатируем, что каждый год десятками измеряется количество инцидентов физической агрессии. С начала года мы определили 49 таких случаев. Журналистов травят, бьют, повреждают камеры, пытаются навредить их работе», — добавил Томиленко.

Напомним, 16 сентября 2000 года Георгий Гонгадзе исчез. Позже под Киевом был обнаружен обезглавленный труп, который был признан экспертами трупом журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о невозможности раскрыть дело Гонгадзе.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заявили о невозможности установить заказчиков убийства Гонгадзе