Киев, 16 сентября 2020, 15:16 — REGNUM В Киеве на здании Национального союза журналиста Украины (НСЖУ) открыли мемориальную доску в честь журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом написал глава НСЖУ Сергей Томиленко 16 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Он напомнил, что в 2000-м году Гонгадзе основал популярное электронное интернет-издание «Украинская правда».
Напомним, 16 сентября 2000 года Георгий Гонгадзе исчез. Позже под Киевом был обнаружен обезглавленный труп, который был признан экспертами трупом журналиста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о невозможности раскрыть дело Гонгадзе.
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