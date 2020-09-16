История вопроса

Спортивная гимнастика – один из древнейших видов спорта, она была известна в античной Греции ещё до появления Олимпийских игр. Она представляет собой выполнение упражнений с различными снарядами, такими как кольца, брусья, гимнастический конь, перекладина, бревно и т.д.

В современном виде гимнастика существует с конца XIX века, в 1881 году была основана Международная федерация гимнастики, а с 1896 года гимнастика – в программе возрождённых Олимпийских игр. Чемпионаты мира проводятся с 1903 года.

В СССР спортивная гимнастика начала развиваться с 1920-х годов и достигла больших успехов. Спортсмены из СССР неоднократно занимали призовые места на международных соревнованиях. Позже эстафету от них приняли российские гимнасты.

В отличие от спортивной, в художественной гимнастике преобладает эстетическая составляющая. Там, помимо спортивной техники, большое значение уделяется красоте исполнения упражнений. Упражнения исполняются под музыку на ковре размером 13 на 13 метров. В основном это женский вид спорта.

В СССР достигли больших успехов в художественной гимнастике, сегодня российские гимнастки считаются лидерами в этом относительно новом виде спорта.

