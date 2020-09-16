Москва, 16 сентября 2020, 15:01 — REGNUM Международную премию MIPIM Awards в номинации «Лучший объект культуры и спорта» получил Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, сообщается на портале мера столицы.
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Кроме Дворца гимнастики в финал международного конкурса вышло еще несколько проектов Москвы: проект развития территории Бадаевского пивоваренного завода, проект благоустройства Москвы-реки больница в Коммунарке.
Отмечается, что Дворец гимнастики уже имеет несколько премий. Спортивный комплекс получил главный приз конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства», стал лауреатом национальной независимой премии BISPO Awards.
Как сообщало ИА REGNUM, Дворец гимнастики открыт в июне 2019 года. Он построен по уникальному проекту — кровля сделана в форме развевающейся гимнастической ленты.
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