Москва, , 14:59 — REGNUM Долги по заработной плате на сумму около 5,8 млрд рублей погашены перед 220 тыс. российских работников за первые семь месяцев 2020 года. Погашения задолженности добился Роструд, сообщает 16 сентября пресс-служба ведомства.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

По итогам контрольно-надзорных мероприятий более 500 материалов направлено в органы прокуратуры и следствия. Лицам, виновным в нарушении прав работников, грозит уголовная ответственность.

Принятые меры помогли снизить общую задолженность по зарплате. На 1 сентября текущего года она составила 1,83 млрд рублей — это минимальное значение в начале сентября с 2018 года. Годом ранее задолженность была на 342 млн рублей больше.

В Роструде напомнили, что вопросы, связанные с невыплатой заработной платы, находятся на особом контроле. Такой контроль усилен в условиях пандемии коронавируса.

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