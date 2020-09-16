Челябинск, , 14:58 — REGNUM В Челябинске прокуратура начала проверку по факту гибели националиста Максима Марцинкевича в СИЗО № 3. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Руководство прокуратуры области сразу прибыло на место ЧП. Сейчас идёт проверка. Предстоит оценить действия должностных лиц изолятора и выяснить другие обстоятельства. Также ведомство поставило на контроль ход доследственной проверки, начатой Следственным комитетом.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Тесака было найдено утром 16 сентября. Там же нашли якобы его предсмертную записку. Адвокат заключённого не верит в самоубийство и полагает, что имело место убийство.

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