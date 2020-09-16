Пенза, , 16:03 — REGNUM До 1 октября в Пензенской области продлен режим повышенной готовности. Об этом сообщила в своем telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Режим повышенной готовности в Пензенской области продлён без изменений до 1 октября включительно», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, Пензенская область находится на 3-ем этапе снятия ограничений. В регионе разрешены занятия спортом на улице, возобновлена работа спортобъектов, пешие прогулки. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте. Работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади и количеству посетителей. С ограничениями открыты кафе и рестораны (не учитываются столовые и кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций). Работают все образовательные учреждения. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы.

Читайте также: В Пензенской области продлили режим повышенной готовности