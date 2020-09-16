Бордо, Франция, , 14:55 — REGNUM Стратегическая игра Northgard получила новое дополнение под названием Clan of the Lynx. Об этом 16 сентября сообщает портал Shazoo.

Дополнение добавит в игру Клан Рыси, способный управлять дикими животными и получать специальные трофеи за охоту. Релиз Clan of the Lynx уже состоялся.

Напомним, Northgard — это стратегическая игра, вдохновлённая скандинавской мифологией. В ней геймерам предстоит возглавить один из кланов викингов и завоевать земли континента Нордгард.

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