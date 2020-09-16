Гатчина, Ленинградская область, , 15:02 — REGNUM До конца 2020 года статус города Гатчина Ленинградской области изменится, город официально станет столицей региона. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Гатчинский дворец Lenobl.ru

Напомним, ныне старинная Гатчина — всего лишь районный центр Гатчинского района Ленобласти.

Статус Гатчины как столицы субъекта РФ будет закреплен в Уставе региона. Как отметили в пресс-службе, рабочий кабинет губернатора Ленобласти уже подготовлен и полностью оборудован для полноценной работы главы в административном здании на улице Киргетова, 1, в Гатчине.

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«Мы приняли решение — до конца года внесём изменения в Устав региона, где Гатчина будет обозначена как столица Ленинградской области, здесь же будет юридический адрес областного Правительства и Законодательного собрания. Затем — вместе с Минобороны и с Гатчинской администрацией — начнем работу по подбору помещений для поэтапного переезда правительства», — сообщил переизбранный глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Добавим, областное правительство должно полностью переехать из зданий в Санкт-Петербурге в Гатчину до 2022 года. По словам губернатора, первыми переедут комитеты, которые по своему профилю «более всего тяготеют» к городу: это комитет по культуре, включая Музейное агентство, комитет по туризму, комитет по делам молодежи, комитет по физкультуре и спорту. Также на первом этапе переедет часть администрации губернатора и правительства Ленинградской области.

В планах у региональных властей получить ряд помещений от Министерства обороны РФ, а также выкупить те, что находятся в частной собственности. Туда, по согласованию местной администрацией, переедут гатчинские службы, занимающие сейчас здание на Киргетова, 1. При этом продажа помещений в Санкт-Петербурге, где сейчас размещаются областные органы власти, не планируется: регион будет сдавать их в аренду для получения стабильного дохода в бюджет.

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