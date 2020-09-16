Осло, , 14:50 — REGNUM В сети появился трейлер дополнения Isle of Siptah для игры Conan Exiles. Его опубликовали 15 сентября на YouTube-канале издательства Funcom.

В Isle of Siptah геймеры получат доступ к новому острову и смогут сразиться с новыми уникальными врагами. Релиз дополнения в Steam уже состоялся.

Напомним, Conan Exiles — это многопользовательский симулятор выживания, разработанный студией Funcom. Релиз игры состоялся в 2018 году.

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