Берн, , 14:39 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения призвала человечество готовиться к новой пандемии. О необходимости таких шагов ВОЗ намерена заявить на сессии Генассамблеи ООН, говорится в опубликованном в Женеве пресс-релизе.

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«Мы должны вместе готовиться к следующей пандемии», — говорится в пресс-релизе.

По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, невозможно исключить, что где-то будут требоваться и более масштабные меры, но это будет зависеть от сценария переноса вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вуйнович заявила, что уже к концу 2020 года в Европе может разразиться эпидемия туберкулёза. Такие предположения сделали во Всемирной организации здравоохранения, принимая во внимание рост количества заболевших в европейских странах.

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