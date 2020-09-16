Москва, , 14:31 — REGNUM Иностранцам, имеющим родственников в России, упростят порядок оформления виз. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных виз для тех, кто имеет родственников в РФ. Такие родственники смогут оформлять долгосрочные визы до одного года — на основании письменного заявления нашего гражданина», — сказал Мишустин.

По его словам, будет также исключена норма закона, предусматривающая выезд раз в три месяца иностранного гражданина, имеющего родственников в РФ и пребывающего здесь в срок до года.