Найроби, , 14:22 — REGNUM Танзанию впервые с начала пандемии коронавируса внесли с список стран, прибывающим из которых разрешено не соблюдать обязательный двухнедельный карантин после въезда в Кению. Об этом сообщает BBC Swahili.

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По информации репортёров телерадиокомпании, ранее граждан соседней с Кенией страны не вносили в данный список из-за того, что правительство Танзании отказалось от публикации официальных данных о числе заразившихся коронавирусом. В число прибывающих в Кению лиц, которым разрешено не соблюдать карантин, — жители ЮАР, США, Индии, Мексики и Испании. Однако все прибывающие должны иметь справки об отсутствии заражения SARS-CoV-2.

Ранее президент Танзании Джон Магуфули объявил Танзанию свободной от пандемии, так и не начав публиковать статистику. Это вызвало напряжённость в отношениях между двумя странами, отмечают журналисты.

Напомним, что в Кении выявили 36 000 случаев заражения коронавирусом, из которых 600 — с летальным исходом.