Москва, 16 сентября 2020, 14:20 — REGNUM В долгожданные новогодние и рождественские праздники у российских граждан появляется почти целых 10 дней для продолжительного отдыха. Конечно, для значимых социальных групп населения это и испытания на прочность, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение главы «Трезвой Россия».

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954
Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954
«Удержаться от веселий на фоне алкоголя многим непросто, результаты приводят действительно к плачевному состоянию и многим угрожает здоровью.
Инициатива руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева очень своевременная и нужная. Она спасет тысячи и тысячи жизней людей, ведущих безответственный образ жизни.
Жесткое ограничение продаж алкоголя в праздничные дни обезопасит и молодое поколение, подтолкнет к активному и здоровому образу жизни.
По итогам 2020 года дефицит российского бюджета может приблизиться к диапазону 2,5−3 трлн руб. Это значит, что нужно смело и без оглядки повышать акцизы на алкогольную продукцию и одновременно эффективно снижать долю контрафакта в розничной сети.
На фоне зримого роста социальной ответственности государства перед гражданами следуют активнее продвигать в массы здоровый образ жизни, культивировать культуру ответственного потребления крепкого алкоголя.
Ограничению продаж алкоголя будет открыто и беспардонно препятствовать отраслевые ассоциации и торговые сети. Схватка рано или поздно предстоит нешуточная: деньги для ретейла всегда были старше благополучия и здоровья граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

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