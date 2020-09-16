Москва, , 14:25 — REGNUM Компания «Стоун-XXI», которой принадлежал участвовавший в ДТП с Михаилом Ефремовым автомобиль, обжаловала приговор актёру. Об этом сообщили 16 сентября в Пресненском суде Москвы.

За рулём автомобиля, в который врезался на иномарке Ефремов, находился Сергей Захаров. Он работал курьером и развозил покупателям заказы. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

«Заявитель просит отменить приговор Пресненского суда и признать ООО «Стоун-XXI» потерпевшим», — сказала представитель суда ТАСС о содержании апелляционной жалобы.

Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, но когда именно — пока неизвестно. Как сообщало ИА REGNUM, потерпевшими по делу Ефремова признаны родственники погибшего курьера. Пресненский суд 8 сентября признал актёра виновным в совершении «пьяного» ДТП, повлёкшего смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

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