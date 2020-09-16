Москва, , 14:14 — REGNUM Адвокат националиста Максима Марцинкевича Матвей Цзен не доверяет информации о его самоубийстве. Об этом он написал в соцсетях.

Тесака Цзен защищал в 2014 году по делу о видеообзорах фильмов. В ходе защиты он много раз посещал его СИЗО и разговаривал на разные темы.

«Основываясь в том числе на опыте этого общения, я не верю в версию о его самоубийстве и склонен считать, что это было убийство», — отмечает юрист.

По его словам, Максим Марцинкевич должен был выйти на свободу уже меньше чем через год, в мае 2021-го. Законных методов держать его дальше не имелось. «А на свободе он был неконтролируем и опасен для слишком многих», — полагает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, тело заключённого было найдено 16 сентября в одной из камер СИЗО-3 в Челябинске. При нём была обнаружена предсмертная записка. Руководство ФСИН и Следственный комитет начали проверки по факту произошедшего.

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