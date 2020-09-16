Стокгольм, , 14:33 — REGNUM 15 сентября правительство Швеции приняло решение об отмене запрета на посещение домов престарелых по всех стране. Увидеться с пожилыми людьми можно будет уже с 1 октября. Ранее ограничение было введено 1 апреля из-за высокого уровня распространения коронавирусной инфекции. Однако Ассоциация органов муниципального и областного управления Швеции считает, что запрет на посещение домов престарелых может помочь в случае возникновения локальных вспышек коронавируса в стране. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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По данным журналистов, снятие данных карантинных ограничений затронет порядка 88 000 пожилых людей, проживающих в домах престарелых по всей Швеции.

В свою очередь, Грегер Бенгтссон, отвечающий за координацию работы домов престарелых в рамках Ассоциации органов муниципального и областного управления, считает, что теперь местным властям придется находить новые инструменты по «инфекционному контролю».

«Предлагается, что можно было бы принять решение о рекомендации не посещать (дома престарелых — прим. ИА REGNUM), но речь не шла бы тогда о прямом запрете. Другим способом было бы введение запретов на посещение на муниципальном или региональном уровнях. Не по всей стране, а именно там, где наблюдается заражение», — объяснил Бенгтссон.

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