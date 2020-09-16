Минск, , 14:09 — REGNUM Белорусские правоохранительные органы не регистрировали обращений о сексуальном насилии в следственных изоляторах и не получали таких данных от медиков. Об этом сообщил 16 сентября журналистам первый заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Белоруссии Геннадий Казакевич.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

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Он отметил, что граждане не обращались с заявлениями об изнасилованиях к правоохранителям. Также не зарегистрировано подобных сообщений из медучреждений. Таким образом, ведомство не располагает информацией о таких случаях.

Ранее сообщения о том, что в СИЗО подвергаются насилию женщины, задержанные в ходе протестов, появились в ряде белорусских оппозиционных телеграм-каналов. Утверждалось, что пострадавших женщин лечили в больницах Гродно.

Следственный комитет Белоруссии также сообщал об отсутствии таких обращений и о проверке, начатой по факту появления сведений об изнасилованиях в интернете.

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