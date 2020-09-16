Москва, , 14:04 — REGNUM В 2020 году в России будет запущен долгосрочный проект поддержки российских университетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на Правительственном часе в Госдуме Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Как учиться? Глава Минобрнауки рассказывает о новшествах: все новости»

"Мы предлагаем в этом году запустить новый долгосрочный проект поддержки российских университетов и научных организаций с горизонтом до 2030 года. Мы называем этот проект программой академического лидерства», — заявил Фальков.

«В нём должны участвовать не только государственные, но и негосударственные вузы. а также региональные и отраслевые: медицинские, транспортные, педагогические, творческие, сельскохозяйственные», — подчеркнул он.

Проект был согласован на площадке Российской академии наук, Российского союза ректоров, в регионах.

«Главной целью проекта должно стать существенное увеличение вклада научных и образовательных организаций в достижении национальных целей развития страны. Приоритетным для нас является создание возможностей для развития талантов — для нас как для министерства, так и для вузов», — указал министр.