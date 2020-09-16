Токио, , 13:51 — REGNUM Новое обновление приставки Nintendo Switch закрыло геймерам доступ к определённым словам в качестве ников. Об этом 15 сентября сообщило издание Kotaku.

Теперь игроки не смогут использовать слова «Ку-клукс-клан», «Раб», «Нацист», «Covid» и «ACAB» (в переводе: «все копы — ублюдки») в качестве своих никнеймов. При попытке ввести эти слова система попросит геймеров выбрать другие.

Напомним, Nintendo Switch — это гибридная консоль от компании Nintendo. Ей можно пользоваться как в портативном режиме, так и в стационарном — подключая к телевизору.

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