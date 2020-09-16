Владикавказ, , 13:51 — REGNUM Власти Северной Осетии станут быстрее и эффективнее решать проблемы граждан. В республике создан Центр управления регионом. Это единый проектный офис, куда стекается вся информация о жалобах и запросах жителей республики.

Независимо от источника поступления этой информации, которыми могут являться официальные сайты органов власти, социальные сети, мессенджеры, горячие линии, в центре управления она будет обрабатываться и анализироваться с целью решения проблемы, сообщили в пресс-службе управления по информационным технологиям и связи РСО-Алании.

Центр стал пилотным проектом, первым в Северо-Кавказском федеральном округе. С его помощью жители республики, зарегистрированные на едином портале госуслуг, смогут через специальное мобильное приложение направлять свои жалобы и обращения в любые органы власти.