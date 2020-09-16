Челябинск, , 13:50 — REGNUM Найденный мёртвым в СИЗО Челябинска националист Максим Марцинкевич ещё в 2014 году заявлял, что не собирается сводить счёты жизнью. Такие сведения приводит telegram-канал Baza.

Это было в октябре 2014 года. Тогда он утверждал, что ни в коем случае не будет прерывать свою жизнь, и если вдруг на пересылке он покончит с собой, «значит мне помогли. Очень сильно :)».

Как сообщало ИА REGNUM, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере СИЗО-3. При нём обнаружили предсмертную записку, которую он закончил словами «Простите меня». Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, свою проверку ведёт и ФСИН.

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