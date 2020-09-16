Москва, , 13:50 — REGNUM Возможность дополнительного использования материнского капитала, в частности, на ремонт квартиры, просто прекрасна. Уверен, ее поддержат практически все родители, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «E.M.FINANCE» Евгений Марченко.

«Программа маткапитала совершенствовалась начиная с ее запуска в 2007 году. Текущий шаг является логичным и планомерным. Уверен, что до 2026 года (срок, до которого продлена программа) механизмы будут отточены еще лучше.

Наиболее интересно, каким образом будет реализована новая мера. Будут ли требования отчетов, или определен список поставщиков, к которым смогут обращаться молодые родители.

Вопрос контроля важен с точки зрения целевого использования средств. В противном случае возможны злоупотребления.

Несмотря на обилие информации, у некоторых родителей все еще возникают вопросы, как использовать средства. Не все знают, что законно, а что нет. Это дает благоприятную почву для мошенников», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство с инициативой позволить семьям потратить материнский капитал на ремонт квартиры.

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