Липецк, 16 сентября 2020, 13:50 — REGNUM В Липецкой области 16 сентября подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлено 5616 положительных тестов.
За весь период наблюдения 4976 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 54 — за последние сутки. 35 человек скончались.
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