Барнаул, , 13:48 — REGNUM Несмотря на то, что ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным начать переход на третий этап снятия карантинных ограничений по SARS-CoV-2. Это позволит, к примеру, городу Барнаулу 19 сентября провести массовые мероприятия по случаю 290-летия столицы Алтайского края.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В соответствии с поправками, внесёнными в указ губернатора Виктора Томенко, отныне разрешается работа всех организаций, а также проведение мероприятий.

«Ситуация в крае стабилизировалась. На сегодня у нас есть все основания для перехода на третий этап снятия ограничений. Мы получили такое согласование от санитарных властей», — подчеркнул Виктор Томенко.

Вместе с тем на Алтае по-прежнему сохраняется масочный режим, организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено обслуживать посетителей (получателей услуг), не использующих медицинские или гигиенические маски. До 3 октября в Алтайском крае сохранится режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Ситуацию высмеял телеграм-канал zamtomenko:

«Только не понимаю я, как ты на праздниках дистанцию в 1,5 м себе представляешь? Это ж тогда на площадь Сахарова (традиционное место проведения массовых мероприятий на день города в Барнауле. — Прим. ИА REGNUM) очередь растянется, как в мавзолей. Эх, лучше бы маски отменил. Народ их все равно на подбородке носит — лишь бы штрафа избежать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 16 сентября, по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3828 пациентов, +31 пациент за последние сутки) и ОРВИ (3713 пациентов, +12 пациентов за последние сутки).

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