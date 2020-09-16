Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Как оказалось, Ubisoft стала не единственной компанией, которой пришлось сменить название своего продукта из-за возражений Monster Energy. Об этом 16 сентября сообщает Kotaku.

Monster Energy пыталась запретить использовать слово Monster в названии товаров, как минимум, 25 различным компаниям. Среди них оказались линейка грузовиков на радиоуправлении Mega Monster от Nikko Toys и серия лакомств для собак Monster Bully Stick.

Напомним, Ubisoft пришлось сменить название игры Gods & Monsters по требованию компании Monster Energy. Теперь проект называется Immortals Fenyx Rising.

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