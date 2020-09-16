Уфа, , 13:45 — REGNUM Один пациент с COVID-19 скончался в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в Уфе скончался мужчина 1986 года рождения страдающий ожирением. Кроме этого у него было осложнение ДВС-синдрома. Всего в регионе умерли 32 пациента с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие 24 часа было выявлено 32 случая заражения коронавирусом. А всего было зафиксировано 8286 фактов инфицирования этим вирусом. В настоящий момент лечение в больницах продолжают 32 пациента, один из пациентов находятся в тяжелом состоянии. На дому лечатся 473 человека. За сутки выздоровели 27 человек, а всего побороли инфекцию 7749 человек.

Сообщается, что в регионе выявили за сутки 112 случаев внебольничной пневмонии, а выздоровели 82 пациента.

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