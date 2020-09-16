Курск, , 13:41 — REGNUM В Курской области 16 сентября зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 7586 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6412 пациентов, в том числе 48 — за последние сутки. Скончались 56 человек.

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