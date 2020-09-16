Сухум, , 15:08 — REGNUM В санитарно-бактериологической лаборатории в Абхазии не успевают обработать то количество проб, которые туда поступают. Об этом 15 сентября на совещании координационного штаба по защите населения от коронавируса заявила главный санитарных врач республики Людмила Скорик.

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«Мощность лаборатории должна быть увеличена хотя бы до 500 проб в сутки. В настоящее время в лаборатории накоплено большое количество биопроб, которые мы не успеваем обработать», — сказала Скорик.

По ее мнению, при увеличении штатной численности лаборатории и создании второй линии исследований работа по выявлению COVID-19 будет гораздо эффективней.

Стоит отметить, что в Абхазии в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было решено ввести запрет на массовые мероприятия. Это планируется сделать после того, как в республике 30 сентября отметят День Победы и Независимости.

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