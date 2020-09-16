Вена, , 13:41 — REGNUM Игра Medieval Dynasty выйдет в «раннем доступе» Steam уже 17 октября 2020 года. Об этом сообщалось 15 сентября в ролике на YouTube-канале издания IGN.

В Medieval Dynasty игроки возьмут на себя управление обычным средневековым крестьянином. Главному герою придётся основать собственную деревню, обеспечить её жителей всем необходимым и в дальнейшем завести семью.

По словам разработчиков, Medieval Dynasty выйдет только на PC. Она будет доступна в сервисе цифровой дистрибуции игр Steam.

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