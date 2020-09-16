Магас, , 13:39 — REGNUM В Ингушетии необходимо построить 30 школ

В Ингушетии для организации образовательного процесса в школах в одну смену необходимо построить 30 общеобразовательных учреждений по 720 мест в каждом. Для реализации этих планов понадобится четыре года. Такая информация прозвучала в ходе отчетного заседания правительства региона.

«К 2025 году дефицит посадочных мест составит около 22 тыс. Для ликвидации дефицита ученических мест и перевода общеобразовательных организаций на односменный режим обучения необходимо дополнительное строительство на период до 2025 года 30 школ по 720 ученических мест» приводит слова премьер-министра Владимира Сластенина ТАСС.

В настоящее время в Ингушетии работают в одну смену лишь 55 из 129 школ. В республике не хватает 28 тысяч посадочных мест в общеобразовательных организациях. Напомним, в планах властей Ингушетии на предстоящие четыре года — строительство 12 школ на 8640 мест в период с 2019 по 2022 год. Еще 24 школы должны быть открыты с 2022 по 2024 год. Об этом сообщала в октябре 2019 года вице-премьер Марьям Амриева.

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