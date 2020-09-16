Астрахань, , 13:36 — REGNUM В Астраханской области 16 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6457 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 515 человек.

Выздоровели 6302 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 90 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3347 человек, 17 тыс. 361 человек снят с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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