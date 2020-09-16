Челябинск, , 13:31 — REGNUM Националист Максим Марцинкевич действительно найден мёртвым в СИЗО № 3 Челябинска. Это подтвердили журналистам в региональном управлении ФСИН.

Гражданин 1984 года рождения был обнаружен в одной из камер. «Предварительная причина смерти — суицид», — отметили в ведомстве.

Также представители пресс-службы уточнили, что Тесака пытались вернуть к жизни, но спасти его не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет начал проверку по факту гибели заключённого. Добавим, ранее Марцинкевич был осуждён на десять лет за разбойные нападения в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР начал проверку по факту самоубийства Тесака

Читайте развитие сюжета: СМИ: Тесак не собирался сводить счёты с жизнью