Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM В Ростовской области после коронавирусной инфекции выздоровели более 15,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

За истекшие сутки от COVID-19 излечились 107 человек, за весь период пандемии — 15 тыс. 747 жителей Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за сутки выявили 167 новых носителей коронавируса. За весь период пандемии положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 19 тыс. 362 жителя Дона.