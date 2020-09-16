Берлин, , 13:29 — REGNUM Правительство ФРГ готовит предупреждение о том, что столица Австрии Вена является зоной риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 16 сентября австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники в германском правительстве.

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Предполагается, что власти Германии объявят Вену опасной зоной 16 сентября. За период с 5 сентября в австрийской столице выявили гораздо больше инфицированных, чем 50 человек на 100 тыс. жителей. Это вынуждает Берлин действовать, пояснили собеседники издания.

Объявление Вены зоной риска может означать рекомендацию не посещать этот город. Тех, кто будет возвращаться в ФРГ, обяжут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус или отправят на карантин.

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