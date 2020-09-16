Монпелье, Франция, , 13:27 — REGNUM Релиз игры Paper Beast: Folded Edition на PC состоится 20 октября 2020 года. Об этом сообщалось 15 сентября на YouTube-канале французской студии Pixel Reef.

Folded Edtition — это версия игры Paper Beast, не требующая наличия VR-гарнитуры. Напомним, оригинальная игра вышла на устройствах виртуальной реальности весной 2020 года.

В Paper Beast геймерам предстоит исследовать необычный мир, населённый бумажными существами. В игре есть два режима: сюжетный и «песочница».

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