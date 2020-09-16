Москва, , 13:27 — REGNUM В вопросах развития российской системы высшего образования нужно исходить из национальных интересов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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"Я не являюсь апологетом или большим сторонником Болонской системы, бакалавриата или магистратуры, поскольку сам закончил традиционную систему и знаю, что такое специалитет в советском вузе», — заявил Фальков.

«Мне кажется, что нам надо, исходя из потребностей страны, регионов и предприятий, смотреть, как двигаться. И не делать перекосов», — указал он.

В настоящее время в России 186 направлений бакалавриата и 123 направления специалитета.

«Если поговорим с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, с промышленниками в широком смысле, то, конечно, здесь надо поддерживать специалитет, наш традиционный подход. Более того, мы обсуждаем с многими коллегами, чтобы этот специалитет был не пятилетний, а шестилетний», — подчеркнул он.

«С другой стороны, коль уже есть и пользуется популярностью бакалавриат, ломать и крушить, возможно, тоже было бы неправильно. Тем более есть и такое обстоятельство, как интерес иностранных студентов — для них это понятная система», — отметил министр.