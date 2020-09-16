Оренбург, , 13:26 — REGNUM В Оренбургской области перед судом предстанет 43-летний житель Новотроицка. Он обвиняется в нападении на ребёнка и совершении насильственных действий сексуального характера, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, днем 10 июня 2020 года пьяный горожанин заманил шестилетнего ребенка в лесополосу, где применил в отношении дошкольника насилие. Действия злоумышленника пресекли полицейские, осуществлявшие патрулирование территории.

Известно, что ранее мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство человека в 2006 году. У головное дело о нападении на ребёнка направлено в суд.