Нижний Новгород, , 13:24 — REGNUM По состоянию на 16 сентября на карантин по коронавирусу отправлены 0,36% от общего числа групп в детских садах и 0,67% от общего числа классов в Нижегородской области. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава минобразования региона Сергей Злобин.

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Так, на карантин отправлено 28 групп в 25 детских садах Нижнего Новгорода, Сарова, Бора, Арзамаса, Дзержинска, Шатковского, Павловского, Ковернинского, Вачского, Кстовского, Дальнеконстантиновского, Ветлужского, Краснооктябрьского, Сосновского и Богородского районов.

Полностью на карантин ушли школа №6 в Выксе и школа в селе Вареж. Кроме того, карантин соблюдают 56 классов 39 школ в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Сарове, Выксе, Урене, Семенове, Лукояновском, Сергачском, Первомайском, Кстовском, Кулебакском, Володарском, Балахнинском, Павловском, Ветлужском, Бутурлинском, Большемурашкиском, Краснооктябрьском и Сосновском районах. Всего 103 класса.

Кроме того, карантин введен в четырёх группах в трёх учреждениях среднего профессионального образования.

Ежедневно, отвечая на вопросы пользователей соцсети, министр уточняет, что он приводит данные по введению карантина именно из-за коронавируса, информацию по классам, соблюдающим карантин из-за ОРВИ, он не публикует.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 16 сентября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 139 выявленных за стуки носителях коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 30 108 случаев заражения SARS-CoV-2.

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