Челябинск, , 13:22 — REGNUM В Челябинске Следственный комитет начал проверку по факту смерти националиста Максима Марцинкевича в СИЗО № 3 Челябинска. Об этом сообщает региональное следственное управление.

По данным ведомства, заключённый был найден утром 16 сентября в камере. При нём обнаружили предсмертную записку. Выясняются обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, националист Тесак ранее был доставлен в СИЗО Челябинска для дальнейшей пересылки. В 2019 году он был осуждён на десять лет строгого режима за разбойные нападения на граждан в Москве.

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