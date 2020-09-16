Пермь, , 13:16 — REGNUM В Пермском крае ФСБ проводит проверку сделки по покупке регионом за счет бюджета недвижимости, расположенной на площадке Товарного двора, у РЖД. В ряде краевых министерств изъяты документы, касающиеся сделки по выкупу имущества Товарного двора, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, силовики проверяют информацию о возможном причинении бюджету региона ущерба на сумму около 400 млн рублей. Ранее проверку законности сделки провела прокуратура. Ведомство считает сумму сделки завышенной. В 2019 году Росимущество оценило объект лишь в 378 млн рублей. Надзщорный орган обратился в Арбитражный суд Пермского края к АО «РЖД» и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», требуя признать сделку недействительной, вернуть объекты недвижимости железнодорожникам, а денежные средства — в бюджет Прикамья.

Стоит отметить, что решение о покупке недвижимости Товарного двора принято в 2018 году при губернаторстве Максима Решетникова. Напомним, в январе 2020 года он досрочно сложил полномочия главы региона в связи с переходом на пост министра экономического развития России.

Покупке подлежали только здания, землю под ними министр планировал взять в аренду на 49 лет. Пресс-служба краевой администрации назвала стоимость сделки — 798 млн 771 тыс. рублей. На участках общей площадью 14 га планировалось построить транспортно-пересадочный узел за счет РЖД, а также комплекс зданий административного и общественного назначения «Пермь-Сити».

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