Севастополь, , 13:16 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Севастополе, об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе правительства города.

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«По состоянию на утро 16 сентября зарегистрированы 18 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 7 до 83 лет, среди них 17 местных жителей, преимущественно старшего возраста, и один привозной случай. 14 человек выписаны после выздоровления», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается о новой жертве коронавируса — им стал 70-летний мужчина, приехавший из другого региона. Несмотря на все усилия, спасти его медики не смогли: у пациента развились пневмония, тяжёлое альвеолярное поражение, отёком лёгких, множественные тромбозы.

Таким образов, всего за период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 693 человека, 488 из них выздоровели, скончался 21 пациент. В больнице проходят лечение 151 человек.