Москва, , 13:10 — REGNUM Кремль не будет реагировать на слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко будет гарантирована неприкосновенность в случае его отставки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии», — сказал Песков.

Он усомнился в том, что Лукашенко нуждается «в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране», а «в остальном» пресс-секретарь российского лидера назвал все события «внутренним делом Белоруссии».