Москва, , 13:02 — REGNUM Эпидемия коронавируса и распределение бюджетных мест в регионы способствовало росту интереса абитуриентов к региональным вузам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.

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"Существенное влияние на миграцию внутри страны — а это один из больных вопросов, которые мы обсуждаем уже много-много лет — оказало распределение бюджетных мест в регионы в сторону их увеличения», — заявил Фальков.

«Конечно, в связи с тем, что была ограничена мобильность, с одной стороны, внутри страны, а с другой было увеличено количество бюджетных мест в регионах, мы констатируем, что большинство из тех, кто ранее принял бы другое решение, в этом году поступили на бюджетные места в региональные вузы», — указал он.